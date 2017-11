„Teha kõike südamega ja südamest, nii elus kui loomingus“

LOE KA: PEAASI, ET OLEKS, KEDA KAISSU VÕTTA

Sinu tükkides sünnib pööraseid asju, mida normaalsetes lavastustes ei kohta just tihti. Olen näinud, kuidas neljakümnendatesse tüürivad ja mitte kõige väiksema egoga näitlejad väänavad ennast kringliks, hammustavad ja uluvad, keerutavad ringiratast niikaua, kuni on näost lillad. Mida sa neile sisse söödad, et nad on valmis seda kõike tegema?

Jäin hetkeks mõtlema, et mis asi see normaalne lavastus on… Aga, nojah, kui sa niimoodi kirjeldad, siis tõesti kõlab pööraselt, aga see kõik on muidugi ka pisuke liialdus. Kusjuures keerutamise ajal oli hoopis valguspilt roosa, millest võis ekslikult jääda mulje, et näitleja on näost lilla. Puhas teatrimaagia. Aga ma võin umbes aimata, mida sa silmas pead.

Mis ma oskan öelda – see, mis meie ümber toimub, ongi kohati üsna pöörane ja trööstitu. See, kuidas seda kunstiliselt lahendada, on juba iseasi. Senimaani on mind enim intrigeerinud kõnelda elu valupunktidest huumori ja absurdi kaudu. Loomingus paelub mind eelkõige ambivalents, liigne dogmaatilisus surub vereringe kinni. Mis puudutab tööd näitlejaga, siis seal on minu n-ö aluspalve see, et mind usaldataks. See on suur palve ja ma olen väga tänulik, et senimaani on see palve jõustunud.