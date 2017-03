Tegevjuht selgitab: Kuidas Olerexist sai üleöö Eesti halvim tööandja

Iga eduka ettevõtte juht on orienteeritud tulemusele ja teeb oma tööd suure pühendumusega – vastasel juhul ta lihtsalt ei sobi juhiks. Selleks, et juht saaks moodustada enda ümber suurepärase meeskonna, võib kuluda väga palju aega. Tihti juhtub, et üksteist mõistetakse valesti – kas ei klapi isiksused või on erinev arusaam eesmärkide ja tulemuslikkuse saavutamisest.

Olerexi juhina olen pannud ettevõttesse oma hinge, sellest on saanud minu laps, keda kasvatan hoole ja armastusega. Ootan sarnast suhtumist kõigilt, kes minu meeskonnaga on liitunud. Meeskonna loomisel olen sageli soovinud anda võimaluse just noortele ambitsioonikatele inimestele, kel on sära silmis. Olen terve elu aktiivselt tegelenud spordiga, seetõttu tean, kui suurt tööd on vaja teha selleks, et võita.