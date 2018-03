Teet Soorm avas lõpuks suu. Rakvere lihakombinaadis toimunu on palju räpasem kui seni räägitud

MINEVIK: Aastal 2012, kui Teet Soorm Rakvere lihakombinaadis veel heas kirjas oli. Tiit Blaat

• Riigiprokuratuuris käib suure saladuskatte all veel üks uurimine Rakvere lihakombinaadis (ärinimega HKScan Estonia) toimunu kohta.



• Uus menetlus on seotud väitega, et soomlased kantisid Eestist välja miljoneid eurosid ning maksud jäid maksmata.



• Ka direktorite vallandamiseni viinud kriminaalasja iva peitub maksudes.