Teeks Narvast laskesuusatamise keskuse?

Narva positiivsest hõlvamisest räägitakse palju, aga selle jaoks tehakse vähe. Sport võiks pakkuda võimalusi, millest seni pole unistadagi osatud.

Narva on Eesti linn, aga enamik eestlastest ei tea sealsetest asjadest suurt midagi. Omaaegne maailma suuremaid ketrusvabrikuid Kreenholm on ammu pankrotis. Rootsi investorite plaani kohta luua Narva jõe saartele Euroopa suurim mängupõrgu pole samuti aastaid uudiseid tulnud. Teame, et mõni aasta tagasi toimus Narvas 24. veebruari paraad ja alles hiljuti oli mingi sekeldamine taksojuhtide keeleküsimusega.

Narva positiivsest hõlvamisest räägitakse palju, aga selle jaoks tehakse vähe. Hiljuti tehti ettepanek Sisekaitseakadeemia Narva viimisest. Ootuspäraselt on plaan saanud palju kriitikat ja karta on, et paberile ta jääbki. Narva populaarseim poliitik on Mihhail Stalnuhhin, aga temas näeb peavool vaid autoliisingut ja kõrvaltvaatajale arusaamatut konflikti ERRiga.