Teatris jääb näitleja nälga, leiva toovad lauale reklaam ja jõulupeod

Kunagi lubasin endale näitlejate seltskonnas ebakohase küsimuse, kus imestasin Tallinna TV kolesarja „Savisaare protsess“ näitlejate üle. Küsisin midagi sellist, et kuidas nad suudavad pärast sellist rollivalikut tööd edasi teha. Näitlejad tõsinesid ja ütlesid, et ega need näitlejate palgad midagi imelist pole ja madalama otsa näitlejad võtavad vastu tõesti kõik, mida pakutakse.

Telefon taskus, ootab vabakutseline näitleja tööpakkumisi. Iga pakkumine on väärtuslik, sest raha on vaja pangaarvele saada, pere toita ja elu elada. Vahet pole, milline roll, kas Hamlet või lasteetenduse kuuseke – roll on roll.

Näitlejatele kuuluvate osaühingute majandusaasta aruandeid vaadates selgubki, et Eestis on korraliku sissetulekuga näitlejaid, kuid selle tagab neile eelkõige töö näitelavadest eemal. Teatris töötades võid saada küll rahva armastuse, aga rahakotti väga ei täida.