Shoegaze on moest sisse ja välja käinud vaat et tihedamini kui nahkpüksid. Seda on rehabiliteerinud mitmed muudki meediumid lisaks muusikatööstusele. Ma usun, et Sofia Coppola „Lost in Translationi“ suurlinna ja üksinduse kibemagus kokkupõrge My Bloody Valentine’i, Jesus And The Mary Chaini ja teiste kinganinapõrnitsemise ning dream pop’i saatel jättis päris suurtele hordidele kustumatu mulje ja vastupandamatu soovi äsjaavastatud kitarri­udu guugeldada.