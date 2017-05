Teate, sägad, ärge tehke midagi!

Vilunud ilmavaatlejal on pilt selge: nüüd läheb lahti kohalike valimiste kampaania. Enam ei pea poliitikud ju punase ja tatise ninaga ning külmast värisedes turuväravas voldikuid jagama, vaid saavad seda teha sirge seljaga ning napis ja mugavas rõivastuses. See on hea, sest nad on ju ka inimesed.

Kaks suuremat – Keskerakond ja Reformierakond – tegid otsa lahti ja avaldasid oma Tallinna valimisprogrammid. Hakkasin neid üsna ükskõikselt lugema ja leidsin enda üllatuseks, et seal leidub päris häid mõtteid ehk asju, mille ärategemine võiks üht-teist paremaks muuta. Oli näha, et inimesed on tööd teinud, oma nägemus on mõlemal erakonnal olemas.

Siis aga hakkasin ette kujutama, kuidas mis tahes linnavalitsus neid asju teeks, ja mõtlesin, et ma ei taha seda tegelikult näha.