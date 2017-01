Karl-Erik Taukar „Kaks“

8/10

Põhimõtteliselt teevad Karl-Erik ­Taukari – teadaolevalt kõige kõvemate põsesarnadega popstaar Eestis – uue plaadi juhtivad lood sama, mida tegi neli aastat tagasi Daft Punk. Lõõgastava minekuga disko-pop. Ei tule näha suurt vaeva tajumaks sarnasusi Daft Punki aastast 2013 pärit megahiti „Get Lucky“ ja Taukari „Tähti täis on öö“ gruuvis. Kui kõrva teritada, kostab Karl-Eriku taustalt ka vokooderiga robotikeste õrn laul. Ja kas ei ole mitte (Coldplay viimastele diskolugudele võrdse kitarritrillerdusega) aktuaalse hiti „Lähedal“ nakatava „lähedal läh-läh-lähedal“ mõte umbes samasugune nagu „Get Luckys“ korduv „we’re up all night to get lucky / we’re up all ­night to get lucky“. Selline diskobriis on ­endiselt popp (vaata ka ansamblit Regatt, kes tuli äsja välja kaveriga Dan Hartmani diskoklassikust „Relight My Fire“) ja seda Taukar ja tema tiim teavad hästi ja oskavad hästi.