Tartu ülikooli ahistamisskandaali teine tahk: seksvideo, sõimukirjad ja tapmisähvardused

Hoiatus: Lugu sisaldab palju roppu kõnepruuki!

Politsei uurib, kas Tartu ülikooli professor ja tema endine naisdoktorant rikkusid teineteise ... võrdõiguslikkust. Jah, lugesite õigesti. Tegemist on esimese sellise kriminaalasjaga Eestis.

Esimesena esitas avalduse kuriteo ohvriks langemisest endine doktorant Maria (nimi muudetud – EE). Lõuna ringkonnaprokuratuur vaatas avalduse läbi ja leidis, et kriminaalasja alustamiseks pole põhjust.

Maria pöördus seepeale riigiprokuratuuri, mis käskis alustada kriminaalmenetlust.

Seepeale esitas professor Vello (nimi muudetud – EE) omakorda avalduse kriminaalasja alustamiseks Maria suhtes. Mees väitis muu hulgas, et naine ähvardas teda korduvalt mahalaskmisega, kui Vello talle lapsi ei tee. Samuti õhutas ta meest enesetapule.

-----

„Ma lõikan ära su m*nni ja topin ta sulle kurku. Ja usu mind, need ei ole tühjad sõnad. Võib-olla m*nni puudumine õpetab sulle midagi selles elus. Arvesta tulevikuks, see saab olema minu esimene kirurgiline kastreerimine, nii et tüsistused on garanteeritud.“

Nii kirjutas Tartu ülikooli naisdoktorant Maria oma meessoost juhendajale Vellole suvel 2013. Nende suhe, algul tööalane, hiljem liigagi isiklik, oli selleks ajaks kestnud juba seitse aastat. Millalgi lõid aga kired nii lõkkele, et nüüd uurib seda suhet politsei, et saada aru, kumb osalistest on süüdi ja kumb kannatanu.

Kuidas olukord nii kaugele jõudis?