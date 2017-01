Tartu maraton keeldub suusahunt Pulleritsule priipääset andmast

Suusafanaatikust ajakirjanik Priit Pullerits on Tartu maratoni korraldajatega tülli pööranud.

Pulleritsu tööandja, ajaleht Postimees on aastaid olnud Tartu maratoni toetaja ning see võimaldas Postimehe töötajatel tasuta Eesti suurimal suusamaratonil osaleda. Nii on Priit Pullerits, kes lisaks Postimehe tööle peab suusatamisele ja rattaspordile keskendunud spordiblogi, saanud aastaid maratonil sõita osavõtutasu maksmata.

Kuid detsembris teatas ­Klubi Tartu Maraton, et nad pole nõus Pulleritsu tasuta maratonile registreerima.