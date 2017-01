Tartu gümnaasiumis räägiti õpilastele, et Maa on lapik

„Käisin ühes Tartu gümnaasiumis rääkimas lamedast Maast ja teistest kuumadest teemadest,“ teatas veebilehe Telegram.ee juht Hando ­Tõnumaa (35, pildil) läinud nädalal oma Facebooki lehel.

Seda, et maakera ei ole ümmargune, vaid lapik, on Tõnumaa juba aastaid püüdnud selgitada. Seni tegi ta seda internetis, nüüd avanesid lõpuks ka üldhariduskooli uksed.

Vaata lennukiaknast välja – Maa on ju lame, kõlab Tõnumaa seisukoht. Jutt ümarast maakerast on vaid üks järjekordne vandenõu!

„Mind kutsuti sinna keskkooli õpilaste soovil,“ ütleb Tõnumaa. „Tänased 17–18 aastased on niivõrd asjalikud ja laia silmaringiga, et pole kahtlustki, et võiksime rääkida mitu päeva. Suured tänud klassijuhatajale, kes kogu asja ära orgunnis.“