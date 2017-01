Kartke, väetid inimlapsed, sest aasta 2017 toob teile lugematuid hädasid ja õudusi. Süürias ja Aafrikas sõditakse, Euroopas plahvatavad pommid, Ameerikas pistab Trump oma käe kõigi naiste seeliku alla ja Venemaal on Putin jälle paha peal.

Poliitiline olukord on raske. Prantsusmaal tulevad presidendivalimised. Kandideerivad Le Pen ja see musta peaga vanamees. Võidab see, kes saab rohkem hääli. Saksamaal tulevad ka valimised. Merkel kandideerib jälle. Ilmselt panevad oma nimekirja välja ka sotsid ja võib-olla veel mõned sakslased. Võidab see, keda Putin tahab.

 Feministid väljuvad sel aastal täielikult kontrolli alt ja keelavad meestel pesemata habemete kandmise. USA ülikoolides keelatakse valged mehed ja Norras õpetatakse valgetele naistele, kuidas burkaga tänaval käia.