„Ma ei lähe haigena ja süütuna vangi!“

Kelly Maasika (44) Facebook on aktiivne ja ta vastab Ekspressile kiiresti. See on üllatav, sest Kelly peaks olema mullu 11. detsembrist vanglas. Endise mehe tapmiskatsele kihutamise eest tuleb tal vanglas olla kuus aastat.

„See kohtuotsus tühistatakse!“ on Kelly kindel, et vangi ta minema ei peagi.