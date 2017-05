Tapa südames

Kes on sattunud rongiga Tartusse, Tallinna, Rakverre või Narva sõitma, on ilmselt imestanud, kui palju rahvast läheb maha ja tuleb peale Tapal. Üsna lühikese ajaga on kiired porgandikarva rongid ja liitlasväed aidanud linnakese uuele elule. Siia on kolinud töökohtadele lähemale noori peresid ning minu ämma mõte soetada Nõukogude ajal üpris ebameeldivalt militariseeritud ja venestunud kanti väike korter ei tundugi enam nii hull. Linnapilt väga muutunud ei ole, lihtsalt rahvast tundub rohkem olevat – näha on patseerivaid vanureid, läbi linna kimavaid mätasteks maskeerunud sõjaväemasinaid ning suurte rammusate praadide poolest tuntud Tarekeses, kus mõni aeg tagasi Savisaar inimestega juttu puhus, on lauad töömehi täis ja tuleb selle asemel Vaksalis (seda tuuniti „Köögikupja“ saates) veidi peenemalt einestada.