Tanu all daamid

Noorte laulu- ja tantsupidu tõi meie ette meeletutes kogustes rahvusromantilist rõivaloomet, käelist pärimust ning vaat et arheoloogiliste rekonstruktsioonidena mõjuvaid uhkeid kostüüme. Eesti Rahva Muuseum omalt poolt kannustab aga juunis avatud näitusega vaatama rahvariideid veidi avaramalt, mitte ainult kui suvisele folküritusele sobivat lahendust, vaid samavõrra jahedaks sügisilmaks sobivat kehakatet. Reet Piiri kureeritud „Rahvarõivas on norm. Igal aastaajal“ on Eesti üle aegade suurim rahvarõivanäitus, mis koondab 150 rahvarõivakomplekti Eesti eri kihelkondadest. Vaatepunktiks on seekord aastaajad, nii et riided pole kokku seatud piirkondade ega vanuse alusel, vaid tutvustatakse, milline oli ja võiks olla ilmale vastav riietus.

Tõele au andes näeme küll talvekasukaid ja kummalisi ürgmütse (näiteks näo vaid osaliselt paljaks jättev Pühalepa karbus või jäärasarvi meenutavate kaunistustega 19. sajandi keskpaigast pärit tanu Vormsilt), kuid suvist aega on ikka kombekalt esindamas triibuseelikud, mitte linased särgid, millega tööd tehes ringi lasti. Üllatuslikult pole neutraalsest nimest hoolimata näitusel meesterõivaid, vaid ainult neidude ja abielunaiste komplektid.