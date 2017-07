TÄNA 45 AASTAT TAGASI: Läänemaailma saatus rippus juuksekarva otsas – tõsi, sümboolselt, ainult malelaual.

„1972. Külm sõda on täies purjes. USA on kaotamas Vietnami sõda. Ameeriklased vajavad ükskõik millist võitu. Vaene Brooklyni imelaps Bobby Fischer pakub selleks võimaluse – ta läheb üksinda võimsa NSV Liidu malemasina vastu. Järgmine külma sõja lahing mängitakse malelaual,“ kirjeldab reklaam PÖFFil linastunud ja peagi Eesti kinodesse jõudnud filmi „Etturi ohverdus“. „Hee-hee-hee, ei-ei-ei, see polnud üldse niimoodi,“ naerab malekorüfee Iivo Nei (84). „Eks ameeriklased on nagu venelased, ainult neil on rohkem raha, aga nad teevad ikka selliseid hurraa-filme.“ Film Fischeri ja Nõukogude Liidu esindaja, valitseva maailmameistri Boriss Spasski duellist viib meid ajas 45 aastat tagasi. Toona 41aastasena oli just Nei üks kolmest Spasski lähedasemast abilisest Islandi pealinnas Reykjavíkis peetud MM-matšil.