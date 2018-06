Tallinnas esinev provokatiivne tantsutrupp torkab lasereid tagumikku ja ameleb aeg-ajalt omavahel

Täna õhtul kell 18 avatakse Tallinna Kunstihoones 13. Balti triennaal pealkirjaga „Unusta tont“. Tegemist on selle aasta suurima rahvusvahelise kunstifestivaliga Baltimaades. Triennaal toimub Leedus (11. mai – 12. august), Eestis (29. juuni – 2. september) ja Lätis (21. september – 18. november). Kolm näitust on erinevad, kuid koonduvad sama pealkirja alla. Triennaali peakuraator on prantsuse päritolu Vincent Honoré.

Näituse avamisõhtul astuvad performance’itega üles Adam Christensen, Merike Estna, rühmitus Young Girl Reading Group, Paul Maheke ja Young Boy Dancing Group (YBDG).

YBDG loodi 2014. aastal pidevalt vahetuvate liikmetega tantsutrupina. Algusest peale on rahvusvahelises koosluses kaasa löönud ka eestlanna Maria Metsalu (Loe siit lisa). YBDG tegevus hõlmab videoid, moodi, skulptuuri ja live-etteasteid, mida mõjutavad muuseas postapokalüptilised vaated ja inimese alateadvus. Muu hulgas on koosluse performance’id toimunud 56. Veneetsia biennaalil Leedu paviljonis, Manifesta 11 biennaalil Zürichis, Roskilde muusikafestivalil jm.

YBDG etteasted on väga otsekohesed, seksuaalsed, provotseerivad ja julged, nad kasutavad oma esinemistes küünlaid ja lasereid, mis torgatakse muuseas ka esinejatele tagumikku; nad innustavad aeg-ajalt publikut etenduses kaasa lööma ja on korraldanud make out-töötoa, kus publiku liikmed omavahel kirglikult amelema asusid.

Oma esimesel esinemisel Eestis astub YBDG üles koosseisus Maria Metsalu, Manuel Scheiwiller, Karim Boumjimar, Nicolas Roses Ponce, Florian Reither ja Andrius Mulokas.

Kohtun trupiga neljapäeva pärastlõunal Kanuti Gildi SAALis, kus riideribasid, augulisi aluspükse ja ülimalt räsitud moega jalanõusid kandvad tantsijad proovi teevad ja minuga rääkimiseks pooleks tunniks üksteise seljast maha ronivad.

Kuna kõik räägivad segamini, siis on selles intervjuus vastajaks YBDG kollektiivselt.

Ma kuulsin, et teil on plaanis Eesti ühe kõige esinduslikuma näitusepinna põrandale pissida. Kas see vastab tõele?

Yeah… Ei, me tegelikult ei pissi. Me ei pissi põrandale.

Mis te siis teete?

Me imiteerime vananemist.

Tõesti?

Käsitleme kusepidamatuse teemat.