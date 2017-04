Tallinna TV uus juht: "Ma olen teinud siin revolutsiooni, kuid keegi ei märka."

Revo Raudjärv on harjunud, et kõik teavad paremini, mida teha Tallinna TV-ga. Ta on olnud 42 päeva Tallinna TV juht ning kuuleb iga päev, kuidas keegi jälle nõuab TTV sulgemist. Reformikas Kristen Michal on lubanud Tallinna linnapeaks saades kanali kohe sulgeda.

„See on nagu koolikius,“ ütleb Revo. Tema töölaual on vaid kalendermärkmik, leheküljed tihedasti kahevärviliselt täis kirjutatud. Punasega on kirjas väga tähtsad kohtumised, ülejäänud sinisega.

Mis mõttes koolikius?

„Ma olen teinud siin revolutsiooni, kuid keegi ei märka.“ Revo suunab pilgu välja, Eesti panga hoonele ja Reaalkoolile. „Just eile, pühapäeval, oli eetris uudistesaade, kus polnud ühtegi keskerakondlast. Ikka öeldakse, et sa räägid Moskva juttu. Et oleme propagandakanal.“