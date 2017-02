Tallinna stripparid ajasid Briti meedia pöördesse, aga mis toimus tegelikult?

Briti ajakirjandus avastas läinud nädalal üllatusega, et nende sõdurpoistele jagati näpunäiteid Tallinna striptiisiklubide kohta.

Kõmuleht The Sun teatas otsesõnu: kaitseministeeriumi juhend ütles, et sõdurid peaksid külastama Lasso baari. See on praeguseks juba lammutatud.

Daily Star illustreeris veebis avaldatud lühikest uudislugu koguni kuue fotoga Eesti naiste ilust. Fotodel olid Tallinna ööklubide töötajad Linda, Monika (ajalehes ­Monkia), Katrin, Sanita ja nende kolleegid.

Tapvalt kõrgetel kontsadel ja napis riietuses näitsikute pildid olid kopeeritud ööklubide avalikelt veebikülgedelt. Nende juures tõi Daily Star ära foto prints Harry kohtumisest maskeerimiskostüümides Eesti kaitseväelastega.

Lugejatel jagus nalja nabani – aga mis toimus tegelikult?