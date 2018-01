Tallinna linn ja selle veidrad jõuluaegsed hanked valveapteegi leidmiseks

„Pakuks küll, aga pole teada, millal hanked toimuvad,“ selgitas Ülikooli Apteegi juht Reet Tengpõhjusi, miks nemad pole kunagi tahtnud Tallinna ööapteegi (ehk valveapteegi) teenust pakkuda. Ka Benu apteegi tegevjuht Kaidi Kelt kinnitas, et neidki pole kunagi sellisele hankele kutsutud. Ta lisas, et omal algatusel on väga keeruline pakkumist teha, kui pole teada, millal on valveapteegi teenus lõppemas ja hakatakse uut teenusepakkujat otsima. Nii ongi viimase 13 aasta jooksul pidanud Tallinnas valveapteeki firma, mis praegu kasutab kaubamärki Südameapteek. Alguses kesklinnas, hiljem lisaks ka Lasnamäel.

Ent kuidas on üldse võimalik, et nii pika aja jooksul osaleb hangetel ja saab maksumaksja raha vaid üks punt, kusjuures firmad vahelduvad.