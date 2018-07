“Tallinna liikluskorralduses ajab üks lollus teist taga, pooled liiklusmärgid võiks maha võtta!”

Kaks nädalat tagasi avaldasime Ekspressis vaatluse, mille kohaselt rikuvad autojuhid Hobujaama (Viru) ristmikul liiklusseadust 500 korda tunnis ning selle eest saaks määrata 40 000 eurot trahve. Keelatud parem- ja vasakpöörded, keelumärgi alt sissesõidud, bussirajal kulgemised jne.

Tallinna liikluskorraldusjuht Talvo Rüütelmaa leidis, et vaja oleks tõhusamat järelevalvet ja trahvikaameraid. Politseileitnant Hannes Kullamäe seevastu arvas, et trahvimine pole lahendus, sest liikluskorraldus lonkab.

Seepeale kirjutas staažikas sõiduõpetaja Aivo Härmaste (koolitab juhte juba alates 1977. aastast), et võib meid viia ekskursioonile tõestamaks, kuidas linn kubiseb liikluskorralduslikest fopaadest. Mõni koht karjub liiklusmärkide järele, teisal on neid aga „loobitud” suvaliselt laiali, nii et silme eest kirju. „Kui päev otsa linnas ringi sõidaksime, saaksime „Sõja ja rahu” köite jagu lollusi. Üks ajab teist taga!” kurjustab Härmaste.

Meie „õppesõit” algab Mustamäelt.