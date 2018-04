Tallinna kohtutäitur jahib 57 miljonit eurot maksvat maali

Mõni aasta tagasi kulutas üks vene mees usinasti Tallinna advokaadibüroode uksi. Kõrge lauba ja lühikeste kergelt lokkis juustega, veidi jässakas umbes keskealine härra astus ka üle Aivar ­Pilve büroo läve. Ütles, et tema nimi on Vladislav Gershkovich, ta tuleb Moskvast ning sai tüssata eriti suure kaliibriga äris, kus liigub seitsme- või kaheksakohalisi summasid väärt kunst.

Talle tegid külma inimesed, kes elavad ja toimetavad siinsamas Eestis.

Pilv ütleb, et tal pole kunagi varem nii suurt kunstivaidlust olnud. Kaasus, kus kõne all 57 miljoni eurone maal, ei ole just igapäevane ka Eesti kohtupraktikas üldisemalt.

Umbes neli aastat tagasi lõi Gershkovich käed kunstitegelastest perekond Shchukiniga, et koos äri teha: osta ja müüa hinnalisi vene maalikunsti šedöövreid.

Shchukinid ei ole (vähemasti Eesti kunstiringkonnas) tuntud nimed. Kuid nad on pidanud uhkeid galeriisid Moskvas, Pariisis ja New Yorgis ning soetasid mõni aasta tagasi korteri Tallinna Vene tänavale.

Gershkovich leppis Shchukinitega kokku, et koos soetatakse hinnalisi taieseid, et need kasumiga edasi müüa.

Kuid tänaseks ei ole ei raha ega maale.