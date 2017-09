Tallinn, see ongi Eesti! Kinnisvaraturg on jälle tipus

Kõige-kõige-kõige olulisem – seda tuleb tõesti rõhutada – vahepealne areng meie kinnisvaraturul on see, et Eesti võrdub Tallinna ja selle ümbrusega. Nipet-näpet tehakse vahest veel Tartus ja paaris teises kohas, aga muidu kerkivad uusehitised ainult Tallinna piirkonnas. Kui juhtute kusagil mujal tellinguid nägema, on pigem tegu renoveerimisega.*

Protsess paistab olevat pöördumatu. Tallinna elanike arv kasvab aastas keskmiselt 4000 inimese võrra. Mujal jääb inimesi üha vähemaks. Põhiostjaks on endiselt noor pere. Mitte ilmtingimata need, kes Tallinna tulevad – nemad esialgu pigem üürivad, sest ostmiseks pole raha. Mõni aasta hiljem, kui jalad all, tulevad nendegi seast uued ostjad. Umbes viiendik ostjatest soetab korteri väljaüürimiseks ja ise seal elama ei hakka.

Buumiks ei taha maaklerid ega arendajad Tallinnas toimuvat siiski nimetada.