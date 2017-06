Tallinn Art Week 2017: viis soovitust

KUI sul on jalgratas, siis võta ta kuurist/keldrist/garaažist välja, pühi tolmust puhtaks ja ühine 13. juunil kell 17 Positiivi galerii juures Roo tänav 21a algava rattatuuriga, mis viib su Tallinna galeriidesse. Lisaks Positiivile veel Hausi, EKA galeriisse, Temnikova & Kasela galeriisse ja Vaala. Hea seltskonna ja Alan ­Proosa, August Künnapu, Björn Koobi, ­Leslie Laasneri jt näituste kõrval ootavad üritusest osavõtjaid ka muusikalised etteasted. Samuti on enamikus galeriides kogu õhtu jooksul kohal nii kunstnikud kui ka galeristid, et näitusi tutvustada.