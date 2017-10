Tallinlane kulutab eluasemele sama palju kui Helsingi elanik, aga vähem kui riialane

Enamik parema palga ja eluasemekulu suhtega linnadest asub Põhja-Ameerikas, kõige vähem kulub eluasemele Saudi Araabia pealinnas Riyadhis – 31,4 protsenti sissetulekust. Kõige kulukam on eluase aga Venezuela pealinnas Caracases (3849%) ja Ukraina pealinnas Kiievis (372,3%).

Vaatluse alla võeti 93ruutmeetrised kolme magamistoaga korterid kesk- ja äärelinnas ning nende eest makstavad üürid ja laenumaksed. Analüüs arvestas USA rusikareeglit, et eluasemekuludele ei tohiks inimesed kulutada rohkem kui 28 protsenti oma sissetulekust. Eestis on reeglid küll teised, näiteks Swed­bank viitab, et laenukohustused ei tohiks ületada 30–50% igakuisest sissetulekust.