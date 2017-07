Q-Taksos töötav Heikki on näinud nii mõndagi. 18. mail 2018 täitub tal selles ametis 40 aastat. Teda on korduvalt pussitatud, tal on lõualuu puruks löödud, ta on läbi põdenud insuldi ning tundnud ka püstolit kuklas. Lisaks hiljutised jamad isiklikus elus. „Üksindus ongi vanakooli taksojuhi saatus,“ ütleb Heikki. Teda see ei heiduta, ta jätkab oma tööd.