Täiusliku Helen Sildna suured võlad

„Kes või mis pole veel kunagi Tallinn Music Weekil esinenud“, küsib meem, ja vastab: „Õigeaegselt tasutud arved.“

Aastal 2009 asutab Sildna linnafestivali Tallinn Music Week (TMW), keskendudes alguses ainult muusikale. Kõik kiidavad ja festival muudkui kasvab. Enam ei kujuta paljud muusikasõbrad kevadet ilma ­TMWta ettegi.

Sildna on ettevõtte Shiftworks (endine MusicCase) juht, mille kaudu ta üritusi ja festivale korraldab. Firma nimi muutub tänavu märtsis, kuna selle tegevusvaldkond ei ole enam ainult muusika. Näiteks korraldas Shiftworks Eesti eesistumise konverentse. Augustis on Shift­worksi maksuvõlg riigi ees 4487 eurot, mis on ajatatud. Aga firmal ei ole võlad ainult riigi ees, lisaks on sel ligi 83 000 eurot võlgu eraisikute ja firmade ees.

Sildnal on haldjalik aura. Ta on sõbraliku ja osava suhtlusstiiliga. „Usun sellese, et saab olla väga kindlameelne, samal ajal olles väga avatud, läbipaistev, aus ja sõbralik,“ ütleb Sildna. Ka Eesti Ekspressi intervjuu ajal on Sildna avatud ja sõbraliku suhtlusstiiliga, vaatamata sellele, et vestlusteema keskendub tema firma võlgadele. Siiski küsib Sildna teise tooniga intervjuu lõpus, kas selle loo ilmumine sellisel kujul on vajalik.