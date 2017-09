Tahad mõista, mida sinu laps mõtleb, kui hüüab "full xd!"? Siis loe seda

as fuck

Kui miski on „väga“, siis võib kasutada ka ingliskeelset väljendit „as fuck“. Näiteks noormees võib kasutada neiu iseloomustamiseks väljendit „hot as fuck“ või „kinky as fuck“, mis tähendab, et neiu on kas ülikuum või seksuaalselt eksperimenteeriv. Üldiselt kasutataksegi „as fuck“-väljendit komplimendi tegemiseks või omadussõnale vürtsi lisamiseks.

bestie

Noore (tüdruku) parim sõber, pandud ingliskeelsesse kastmesse.

burn

Kui kellelegi pannakse verbaalselt ära, peab talle kohe ütlema „autš, valus burn“, et ta saaks aru, kuidas ta uhkus ja eneseau sai sõnadega kõrvetada.