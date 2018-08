Taavi Aas ja Eerik-Niiles Kross igatsevad novembrit

„Tallinn on küll üks mädasoo, aga peab ütlema, need trammid on Tallinna kõige jahedamad kohad. Sõidan juba teist ringi lennujaama ja Tondi vahet ega taha kuidagi lahkuda. Ootan vist, kuni õhtul ilm jahedamaks tõmbab,“ rääkis Kross.

Aas lisas, et ega temalgi pole seda kuumust kerge taluda. „Esimese nädala rõõmustasin siiralt, et nii soe on. Järgmisel nädalal oli juba natuke raske, aga tegin vapra näo pähe. Kolmandal nädalal muutusin juba närviliseks ja tunnistan, et järjest raskemaks läheb sellise suve kiitmine. Ei julge ära sõnuda, aga tahaks natuke pilvi ja temperatuuri alla 20 kraadi,“ nentis Aas.