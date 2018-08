Isle Of Wightilt pärineva, eelmisel kümnendil tegutsenud ansambli The Bees põhiliikmed Aaron Fletcher ja Tim Parkin on pannud kokku uue krüptilise nimega projekti 77:78, kelle debüütalbumi ilmumine täpselt keset palavat suve on ideaalselt ajastatud. The Beesi kontrollitud, eeskujusid austava psühh-popiga võrreldes on olek vabam, lähenemine värskem, tulemus enesekindlam ja vaieldamatult ka parem.