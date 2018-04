Suvel Kristjan Raud, sügisel Picasso

Laurence des Cars (51) on Prantsusmaa maskuliinsel muuseu­mi­maastikul üks väheseid nais­soost muuseumidirektoreid. Ta juhib peadirektorina 2017. aastast alates korraga kaht väga olulist institutsiooni – Orsay ja Orangerie muuseume, mis asuvad Pariisis teine teisel pool Seine’i jõge. Ja need kaks muuseumi pole ainsad, mis des Carsi CVs koha sisse võtavad – ta töötas kuus aastat selle nimel, et üks Pariisi pärle, Louvre’i kunstimuuseum, avaks oma uksed lisaks Prantsusmaa pealinnale ka Araabia Ühendemiraatides. Jõuka naftariigi pealinn maksis Louvre’i nime kasutamise eest üle poole miljardi dollari ja arhitekt Jean Nouveli imeilusas hoones kodu leidnud Louvre Abu Dhabi avati paljude prantslaste valjuhäälse kriitika kiuste eelmise aasta novembris.

Kohtume des Carsiga näituse „Metsikud hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis“ avamise hommikul. Tema graafik on tihe ja intervjuusid täis pikitud. Muuseumidirektoril (prantsuse keeles on tema tiitel „présidente“) on seljas väike must kleit (ikkagi Prantsusmaa!) ja ta jutt on sama kiire ja konkreetne nagu tema jõulised sammud Orsay näituseruumides. Istume hetkeks maha ruumis, mille seinu katavad kuulsa eestlase Konrad Mägi ja kuulsa leeduka Mikalojus Konstantinas Čiurlionise maalid. Pärastlõunal saabuvad siia Prantsusmaa ja kolme Balti riigi presidendid ning õhtul tuhanded kutsutud külalised.

Kui tavaline see on, et Prantsusmaa president tuleb Orsaysse näitust avama?

Seda ikka aeg-ajalt juhtub. Selle näituse puhul on sellel ka väga loogiline põhjus. Nelja presidendi ja nelja kultuuriministriga avamine on kahtlemata muljetavaldav. See näitab, et me tegeleme Euroopa kultuuri küsimusega. Praegu on väga palju olulisi teemasid õhus, on palju Euroopa kogukonda puudutavaid kahtlusi, Brexiti kriis, rahvusluse küsimused teatud Euroopa osades. Kultuuri väärtuse ja kultuuriliste väärtuste kohta on hetkel midagi öelda.