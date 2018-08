Suurtel haiglatel seisab kontodel 101 miljonit eurot

Kord arutlesid tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski ja toonane sots, finantsanalüütik ja „maksuterminaator“ Ardo Ojasalu ravijärjekordade teemal. ­Ossinovski oli kindel, et probleem laheneb, kui haiglatele raha juurde anda. Kui vaesed need haiglad siis õigupoolest on, mõtles Ojasalu ja võttis ette Eesti kuue suurema haigla finantsaruanded aastatest 2013–2017.

„Raha on haiglatel nii palju, et sellega ei osata midagi peale hakata,“ avastas Ojasalu. 2017. aastal „vedeles“ kuue haigla kontodel kokku 101 miljonit eurot. Selle eest võiks terve Eesti rahva mõlemad jalad kipsi panna ja jääks veel ülegi!