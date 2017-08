Suurtehing Neynariga lõi armuturu sassi

Enamik spetsialistidest peab sellist hinda ülepaisutatuks, vaid Delfi Kasutu ekspertiis leidis, et „endise vasaraheitjana kuulub Neynar üliraskekaalu ning maksta sellise kategooria staari puhul miljon eurot kilo eest pole sugugi palju“.

Kopsakast hinnast ja kaalust veelgi enam pani apartheidlikku maarahvast imestama fakt, et senine partner Barca (Juhan Parts) ei tahtnud Neynarist loobuda. Ta nõustus üleminekuga alles siis, kui tehingusse sekkusid Neynari „isiklikud sponsorid“. Nad võtsid VEB Fondist 222 miljonit eurot välja kasutatud kupüürides ning toimetasid kogu summa jäälõhkujaga Botnica otse Luksemburgi, mis on Partsi uus kodusadam. Pettunud Parts veedab seal kauges külas aega kunagise poistebändi kaaslase Ken-­Marti Vaheriga. Mõlemad ekskompud on aga püsivas suluseisus ning neil pole seetõttu õnnestunud leida piisavalt palju ilusaid välismaa mehi, keda nad on alati oma Eesti fännidele lubanud.