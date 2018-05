Suurtehing: Daimler ostab eestlaste Taxifys osaluse 100 miljoniga

Maailma üks suurimaid autotootjaid, saksa Daimler (tuntuim mark Mercedes-Benz) ostab sel nädalal umbes kümnendiku Eesti ettevõttest Taxify, makstes selle eest üle 100 miljoni euro. Seega hinnatakse Taxify turuväärtust enam kui miljardile eurole. Taxify looja on 24aastane Markus Villig (pildil).

Saksamaa suuruselt teine ettevõte Daimler oli Taxifysse suuremat investeeringut tegemas ka kaks aastat tagasi.

Kirjutasime veebruaris turu ootusest, et Taxifyst saab tänavu Transferwise’i järel lausa Eesti järgmine nn ükssarvik – IT-firma, mille väärtus ületab investorite silmis miljard dollarit (eestlastele tuntud ükssarvikud on näiteks Uber, AirBnb, Spotify jt). Nüüd paistab, et see prognoos on tõeks saamas.

Seejuures pole firma väärtuse kohalt olulised mitte kasumi- ja käibenumbrid – need on Taxifyl vaatamata kümnekordsele kasvule 2017. aastal seni ebaolulised –, vaid investorite usk ettevõtte tulevikupotentsiaali.