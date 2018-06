Suurostja hankis hiigelkoguse Tallinna Sadama aktsiaid

Ostja nimi saab avalikuks homme, kui Tallinna börsil algab kauplemine sadama aktsiatega.

„Meil on kokkulepe IPO korraldajatega, et me enne ei avalikusta aktsionäre,“ teatas Ekspressile sadama turundus- ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro. Ta kiitis samas, et „riigi järel teine aktsionär on kvaliteetinvestor, nn ankurinvestor ja eeldatavasti pika investeerimishorisondiga“.