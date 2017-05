Eestit teatakse Euroopa Liidu suurima soolise palgalõhe poolest. Kuid selle kõrvale on ilmunud uus näitaja, mida Statistikaameti metoodika ja analüüsi osakonna juhataja Kaja Sõstra nimetab üldiseks töötasu lõheks (inglise keeles gender overall earnings gap ehk GOEG). Selle näitaja järgi pole Eesti seis sugugi hull – me olime 2014. aastal allpool Euroopa Liidu keskmist. Suurim ebavõrdsus valitses Hollandis.