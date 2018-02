Süürias tapetud Vene palgasõduri lesk: „Neid aeti lahingusse nagu sigu“

© Guardian News & Media

Igor Kosoturov ei olnud Vene sõjaväelane. Kuid 45aastase toidupoeomaniku sugulased usuvad, et ta oli nende paljude Vene kodanike seas, kes hukkusid sel kuul USA juhitava koalitsiooni korraldatud õhurünnakutes Deir ez-Zoris, mis on üks naftarikas piirkond Ida-Süürias.

Pärast esialgset eitamist tunnistas Venemaa välisministeerium neljapäeval, et tõenäoliselt hukkus 7. veebruaril pommitamises viis Vene kodanikku, kes võitlesid Süüria praegust režiimi toetavate vägede poolel. Ent kirjelduste kohaselt võis elu kaotada koguni kuni 200 Vene kodanikku. Kui see kinnitust leiab, oleks tegu kõige ohvriterohkema konfliktiga USA ja Venemaa kodanike vahel pärast külma sõda.

Kuigi arvude osas valitseb ebaselgus, hakkab kujunema arusaam vähemalt sellest, kes surid. Mõned neist olid karastunud sõjas, mida Moskva peab Ida-Ukrainas, Süüriasse ajendas neid minema patriotism või taaselustunud rahvustunne. Teised lootsid sealt lihtsalt tulusat palgapäeva.

Mitme allika väitel värbas kõik mehed Wagner Grupp, hämar Kremliga seotud militaarettevõte. Kriitikute sõnul kasutab Moskva palgasõdureid selleks, et ametlikud arvud sõjaväe kaotuste kohta Süürias väiksena hoida. Ametlikult hukkus mullu Süürias 16 Vene armee sõdurit, kuigi usutavasti suri seal kümneid Venemaalt tulnud palgasõdureid.

„Igor oli endine armeesnaiper. Ta läks Süüriasse, kuna oli patrioot. Ta uskus, et kui me Islamiriiki Süürias ei peata, tulevad nad meile Venemaale,“ rääkis tema eksabikaasa Nadežda Kosoturova telefoniintervjuus The Guardianile oma kodust Uuralites, Asbesti linnas. „Ta ütles mulle, et kui ta ei lähe, saadavad võimud sinna ilma igasuguse sõjakogemuseta lapsi.“