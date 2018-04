Süüria kui 21. sajandi majakas

Süüria on pindalalt umbes Hispaania-suurune riik, millest kolm neljandikku on kõrb. Enne kodusõja algust elas sellel suhteliselt väikesel territooriumil kakskümmend kaks miljonit inimest. Kodusõja-eelne Süüria polnud kõrgelt arenenud riik, pigem suhteliselt madala elatustasemega peamiselt põllumajanduslik maa.

Aastatel 2006–2011 tabas Lähis-Ida üks ajaloo hullemaid põuaperioode. Süürias laostusid kümned tuhanded talupojad. Nad suundusid ellujäämiseks linnadesse, kus ei oldud nende saabumise üle sugugi rõõmsad. Mitte ainult sellepärast, et uustulnukad ei mahtunud linnadesse ära, vaid ka sellepärast, et Süüria linnasid iseloomustas eri rahvusrühmade ja eri religioonide habras tasakaal. See tasakaal rikuti.