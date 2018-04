Suurärimees Oleg Gross: Nõukogude aja lõpus olin lihtne inimene vabal turul. Pidin alustama nullist

Veetsime Grossiga terve ühe päeva, jälgides tema tegemisi ajas ja ruumis. Mees on moodustanud noore kirgliku meeskonna ning tunneb end tiheda konkurentsiga jaekaubandusturul nagu räim tomatis.

Üle 1600 töötaja, 63 poodi, vägevad laod ja tootmisettevõtted, seakasvatus, kogu kontserni aastakäive 140 miljonit eurot – need on tugevad faktid. Aga Grossi fenomenaalne mõju ulatub kaugele numbrite taha. Et elu Eestimaal ei muutuks läägeks!

Mis Grossi igal hommikul motiveerib? Ta ütleb, et tahab „hakkama saada“ ja oma ettevõtmistega „mitte häbisse jääda“. Mitte näha firmat liikumas allavett.

„Mu ettevõtlus on teistel alustel, võrreldes nende nõukogude süsteemi kunagiste tippjuhtidega, kes rabasid endale vabaduse tulles varanduse kokku. Mina olin Nõukogude aja lõpus lihtne inimene vabal turul. Ma oleksin ka tahtnud rabada, aga mulle ei antud midagi. Pidin alustama nullist. Kui vara kukub sülle, ei osata seda hinnata,“ räägib ta.