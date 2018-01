Suur luksus draakonite saarel. Ja üks eestlanna

Tais on üsna kerge leida öömaja ka vähem kui kümne euroga. Mina otsustasin Phuketil kulutada ja majutusin kolm korda suuremate kuludega restoranikvartali keskmes paiknevasse hotellikesse, kus toateenija väsimatud käed olid luitunud käterätikuist voodile voltinud midagi luigesarnast.

Kuid kui hommikul asjad pakin ja taksole tõttan – taksomaffia on Phuketil jõuline, Uberit pole ligi lastud ning näiteks lennujaamast linna saamine võtab enam-vähem sama aja ja raha mis New Yorgis –, ootab mind ees sootuks teine maailm: Phuketi idaküljel paiknev Naka saar. Tollel rannikust vähem kui kilomeetri kaugusele jääval mägisel ja metsasel maakillul on hotelle vaid üks ning ka hinnad on eksklusiivsusele vastavad – näiteks nüüd, jaanuaris, läheks nädalake The Naka Island, a Luxury Collection Resort & Spas kahele romantilise eraldatuse otsijale maksma 185 409,40 bahti ehk umbes 4760 eurot.