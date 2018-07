Viuhh ... kõlab õhus tiivalöök, enne kui luiged nähtavale ilmuvad. Ei tea mina küll midagi romantilisemat valgetest luikedest ujumas tumedal veepinnal leinapajust läbipaistva kuu vastupeegelduses. Yakamoz** toob Berliinis meelde lapsepõlve Kadriorus.

See linn on üldse rohelisem ja veerikkam paljudest teistest. Loogiline, et siia on toimunud tuntavaim migratsioon. Tulnukate arvu saab vaid oletada, sest nad eelistavad vähemalt algul olla nähtamatud, aga looduskaitsjad on tuvastanud, et Berliinis elab metsloomi rohkem kui terves ümbritsevas Brandenburgis.