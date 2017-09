Suur Liider, kes EKRE sõbrad omavahel tülli ajas

Madis Veltman

Aseri päritolu Orhan Oktain (28) kandideerib kohalikel valimistel EKRE ridades Lasnamäel. Mis see nüüd on, küsivad mõned EKRE sõbrad. Aser? Äkki veel moslem? Kas sealiha ikka sööb? Kas partei on oma põhimõtted reetnud?