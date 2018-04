Tartu lähedal Rahingel pidi kaks nädalat tagasi ehk 1. aprillil valmima tuttuus hooldekodu.

Üks põllutükk küla servas on ehitamiseks ette valmistatud. Maa seest turritavad välja juhtme- ja toruotsad. Olemas on elektrikapp. Ei mingit uut maja, isegi mitte vundamendi alget. Vaid tuul puhub tolmu üle lageda. Samamoodi seisab kahe hoone ehitusplats Harjumaal Kosel.

Tõenäoliselt jäävad sügiseks valmimata kaks uut hooldekodu Järvamaal Türil, veel kaks Võrumaal Antslas ja üks Põlvamaal Verioral.

Aastavahetuseks peaksid neisse kaheksasse majja kolima 240 inimest, kes elavad Põltsamaa lähedal Võisiku erihooldekodus. Need on inimesed, kes vajavad ööpäevaringset hooldust.

„Inimesed on valmistunud ja ootus­ärevad, lähedastega ja erinevate asutustega on kolimine läbiräägitud,“ ütleb Maarjo Mändmaa, kes juhib riigifirmat Hoolekandeteenused. Tollele ettevõttele kuulubki Võisikul suletav hooldekodu.

Mändmaa selgitab, et kolimise edasi lükkumine mõjutab Võisiku kliente „väga oluliselt. Nemad on kõige suuremad kannatajad ja see tekitab täiendavat pinget nende vaimsele tervisele.“

Hooldekodud rajada lubanud ­Vambola Sipelgas ehitaks uusi maju hea meelega. Ta aga ei suuda seda, sest rahandusministeerium tõmbas tema ettevõttele eraldatud toetused justkui žgutiga kinni.

Sipelga kannatuste saaga algas 8. novembri hommikul, kui tema kontor valgus politseinikke täis.