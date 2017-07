Wolfgang Voigti, Kompakti label’i omaniku projekt Gas on olnud viimase paarikümne aasta jooksul üks autoriteetsemaid nähtusi dub techno ja ambient’i maailmas. Eelmised neli Gasi albumit ilmusid 1996‒2000 ning möödunud 17 vaikimise aastat ei ole tema autoriteeti vähendanud. Võrreldes varasemate albumitega on „Narkopopil“ juures auditiivset kvantiteeti: see album kõlab eepilisemalt, haardekamalt, tehniliselt rafineeritumalt, nüansseeritumalt ja produtseeritumalt.