Jack Kluger maandub, suretab mootori välja ning tiivikulabad peatuvad. Maloof hüppab helikopterist välja. Ta embab Nordgrenit ja Samit, kuid nad ei ütle üksteisele suurt midagi. Seda võivad nad teha hiljem.

Nad kõik teavad, et kell on hakanud tiksuma. Ei saa välistada, et keegi nägi või kuulis helikopterit, ükskõik, kas Norrtäljes õhku tõusmas või siis kusagil radariekraanil.