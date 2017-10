Edetabelid ilmusid Ekspressi lisas "Eesti parimad ettevtõtted 2017".

Ettevõtete konkurentsivõime edetabeli koostamise eesmärk on aidata kaasa Eesti ettevõtete konkurentsivõime paranemisele ja koos sellega kogu Eesti majanduse kiiremale arengule. Edetabel toob esile kõige edukamad ettevõtted ja seab need eeskujuks teistele. Edetabel on edukate ettevõtete

jaoks hea võimalus end avalikkusele tutvustada ja selle kaudu oma konkurentsivõimet

kindlustada.