Kodanikuliikumise Eesti Metsa Abiks eestvedaja Linda-Mari Väli teatas Facebookis, et suurärimees Raul Kirjaneni (pildil) juhitava Graanul Investi pelletitööstus on „meie metsadele väga kahjulikult mõjunud ja mõjub edaspidigi. Ja Pärnu Sadama pelletilaevad on veel eriti häbiväärsed, sest nende leivaks on meie metsade rüüstamine“.