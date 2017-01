SUPERTEHING: Eesti idufirma Pipedrive saab Skype’i vaimse isa abiga 16 miljonit!

Maailmale Skype’i kinkinud rootslase Niklas Zennströmi eestvedamisel süstitakse müügimeeste tarkvara arendavasse Eesti firmasse Pipedrive ligi 16 miljonit eurot. Firma kaasasutajad Urmas Purde ja Martin Henk ütlevad, et nüüd tuleb veel rohkem tööd teha.

Euroopa ühe tuntuma tehnoloogiaguru Zennströmi investeerimisfirma Atomico lisandub Pipedrive’i investorite hulka, aidates eestlaste loodud ettevõttel pöörase kiirusega edasi kasvada.

Pipedrive’i kaasasutajad Urmas Purde ja Martin Henk kinnitavad Ekspressile, et pärast Eesti idufirmade üht vägevamat rahasüsti jääb jäme ots firma juhtimises ikka eestlastele, luksuslikku elu nautlema ei jääda ning edaspidi tuleb veelgi rohkem tööd teha.

Kuivõrd suureks verstapostiks peab investeeringut Pipedrive’i kaasasutaja Urmas Purde?

„Mulle jäi kunagi kõrvu ühe Silicon Valley ettevõtja mõttetera, et ettevõtja ei tohiks raha tõstmisi verstapostideks pidada. Olen seda nõu kalliks pidanud. Tegemist on ettevõtte finantseerimise ühe moodusega. Küll aga olen rõõmus, et Atomico-suguse partneri leidsime. Meil „klikib“ nendega üsna hästi. Näeme Pipedrive’i positsiooni, tulevikku, selleni jõudmiseks vajaminevaid samme ning loomulikult ka nendega kaasnevaid ohte sarnaselt,“ räägib ta.