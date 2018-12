Supersiira Uudo imeline aasta: „Kukekartus oli!“

Aasta tagasi oli Uudo kaitseväes. Ämaris. Muuhulgas õppis Uudo seal, et ei talu üldse verd. Ta andis arstlikus komisjonis veenist verd, silmitses, kuidas ühes kohast küll nii palju verd korraga tuleb ja „järgmine hetk oli juba nõnda, et ammoniaagi lõhn oli ninas. Pärast seda ei talu ma üldse enam verd miskipärast“.

*

Kaitseväes sai igast nalja. Uudo jaoks oli naljakas see, et kui kõrgemad ülemused, näiteks nooremseersandid oli samas ruumis ja sa küsisid ruumist väljumiseks luba sõnadega „Lubage lahkuda!“, siis pandi sind matile pikali, tassiti õue – ükskõik kui palju sul riideid siis seljas oli – ja tehti minutine leinaseisak. Mängiti, et sa oled surnud, sest küsisid „Lubage minna!“ asemel „Lubage lahkuda!“ Uudo jaoks oli see naljakas, aga kui ta ema pärast poisi superstaariks saamist sellest Kroonikale kõneles, tõlgendas ta lahkumise-rituaale kui piinamist. Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras andis artikli ilmumise järel peainspektor kolonel Mirko Arroküllile korralduse läbi viia erakorraline järelevalvemenetlus.

*

Kaaslased sõjaväes olidki need, kes utsitasid Uudot taas superstaarisaatesse minema. Kolm aastat tagasi oli ta korra juba üritanud. Uudo kartis, et teda ei lasta katseesinemisteks sõjaväest välja, äkki on samal ajal õppus. Aga sõjaväest sai ta välja kuu enne saatesse pürgimist. Arstlik komisjon leidis, et Uudo selg on hetkel edasiteenimiseks liiga kehv. „Vahel läks nii hulluks, et ma olin pikali maas nädal aega.“

*

Superstaarisaatesse proovivad pääseda tuhanded inimesed. Et kohtunikud ei jõua nn kollase kaardi voorus kõiki kaamerate ees ära kuulata, teeb esimese riisumise eelžürii.

Uudo lõi eelžürii ja asja piiluvad saateprodutsendid pahviks Ed Sheerani laulu esitusega. Maiken kirjutas kohtunikele minevale paberile tema nime taha „special!“