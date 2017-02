Sume õhtupoolik blung-blong-klnng-klonngiga

Rashad Becker „Traditional Music of Notional Species Vol. II“ (PAN)

Nagu on maailmas olemas super­staar-produtsendid, on ka superstaar-masterdajad. Täppistöölised, kes sätivad salvestuste heli paika ja teevad helist šabloontõmmise, enne kui muusikat füüsilistele plaatidele hakatakse trükkima. Need meistrid ei ole laia publiku seas sedavõrd tuntud kui superprodutsendid – nad on tähed paadunud melomaanide ja audiofiilide hulgas. Rashad Becker on üks selline masterdaja, peene ala absoluutne tipp, kelle nimi trükitakse sageli kleepsule plaadi esiküljel või mainitakse ära teose annotatsioonis. Kui linna peal kostaks uudis, et mõne Eesti artisti järgmise plaadi masterdab ­Rashad ­Becker, vedrutaks kohalik muusikanohikute kamp erutusest kõvemini kui siis, kui Metsatöll võidaks kümme Grammyt.

Süürias sündinud, Berliinis elav ja töötav Becker on Discogsi sissekannete põhjal olnud viimase kümne aasta jooksul 1621 plaadi masterdamise juures. Valdaval osal neist nüüdiselektroonika ja abstraktne shit, mille autorid on helide kõla asjus ambitsioonikad ja puritaansed ning mille publik on kõrgelt arenenud audiofiilse meelega.